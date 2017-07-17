Глава государства поблагодарил Короля Испании Фелипе VI и Ану Пастор за столь высокую награду, отметив наличие доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Испанией. "С Королевством Испания у нас давние связи с первых дней нашей независимости. Мы построили доверительные двусторонние отношения. Все эти годы Казахстан ощущает поддержку Испании. Король Фелипе VI посетил Казахстан с официальным визитом и принял участие в открытии международной выставки «ЭКСПО-2017». Это было большой честью для нас", - сказал президент Казахстана.