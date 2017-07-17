Фото из архива "МГ" Как рассказала Айнагуль ГАММАТОВА, в 2009 году она устроилась в МСУ "Шапагат" медицинской сестрой и 31 мая 2016 года ее оттуда уволила новый директор. - В тот день вечером после рабочего дня меня к себе вызвала директор Насип МУСИНА. Когда я зашла в ее кабинет, она отдала мне трудовую книжку и сказала, что я уволена без объяснения причин. После этого я обратилась за помощью к адвокату, он запросил документы у МСУ, из-за которых меня уволили. Выяснилось, что в отношении меня было три выговора. Один из них из-за моего опоздания на 2 часа, хотя такого не было, - сообщила Айнагуль ГАММАТОВА. - Тогда я обратилась в Уральский городской суд, который признал мое увольнение законным, однако некоторые из актов, по которым меня уволили, признал необоснованными. Также в суде выяснилось, что подпись одной из свидетельниц моего увольнения была подделана, о чем она сама на суде заявила. На директора "Шапагата" возбудили уголовное дело по статье 416 УК РК "Фальсификация доказательств и ОПМ материалов". - Экспертиза подтвердила, что подпись действительно не принадлежит свидетельнице, однако уголовное преследование в отношении директора Мусиной прекратили. Тогда я обратилась в городскую проокуратуру и уголовное дело вновь возобновили 13 марта 2017 года. Также я обращалась в отдел занятости и социальных программ, попросив их провести служебную проверку, однако никаких мер принято не было. Считаю, что меня уволили незаконно. Из-за того, что у меня есть запись в трудовой об увольнении, я не могу никуда теперь устроиться на работу. У меня на иждивении двое малолетних детей, но суд это во внимание не принял, - заявила Айнагуль ГАММАТОВА. Директор МСУ "Шапагат" Насип МУСИНА отметила, что Айнагуль ГАММАТОВА как медсестра не в полном объеме выполняла свои обязанности, и на нее часто жаловались другие сотрудники учреждения. - Ее увольнение полностью обосновано. Она получила три выговора от меня, и за это по трудовому кодексу я обязана была ее уволить. Первый выговор она получила за опоздание. Рабочий день у нас начинается в 8.00, а она в тот день пришла к 10.00. С утра детей у нас должны принимать медсестры, так как они у нас больные и у кого-то могут начаться судороги, у кого-то температура может подняться.Когда Айнагуль пришла на работу к 10, то заявила, что приходит на работу по своему графику, поэтому старшая медсестра написала мне на нее докладную. Второй выговор она получила из-за того, что своевременно не оказала помощь ребенку, которого случайно уронила с коляски воспитательница. У ребенка сразу появилась большая шишка и к нему вызвали медсестру Гамматову. Она не пришла оказывать помощь, а передала через воспитательницу лед и мазь от ушибов. Свой поступок она объяснила тем, что это произошло в обеденное время, - пояснила директор МСУ"Шапагат". Третий выговор медсестра получила после проверки СЭС, которые выявили нарушения в хранении отходов в медпункте, за это старшая медсестра написала докладную и Гамматова вновь получила выговор, после чего была уволена. - Вообще Айнагуль регулярно уходила на больничный, причем на следующий день после получения зарплаты. Потом она отпуск брала внеочередной, когда у нее заболела мама. Я пошла ей на встречу и отпустила ее. У нас по закону у медсестер отпуск 66 дней, и он хорошо оплачивается. Затем через несколько месяцев она вновь попросила отпуск, якобы у нее заболела сестра, но в этот момент уже подошла очередь старшей медсестры идти отдыхать, поэтому Гамматова должна была остаться на рабочем месте. К то му же все время, пока она работала, она постоянно ходила писала жалобы на меня то в инспекцию по охране труда, то в прокуратуру, то в антикоррупционную службу. Все эти ведомства проводили проверку нашего учреждения и никаких нарушений не нашли, - рассказала Насип МУСИНА. Со слов Насип МУСИНОЙ, Айнагуль ГАММАТОВА была уволена по закону и даже суд не удовлетворил ее требования, поэтому восстанавливать ее на прежней должности никто не будет. Стоит отметить, что уголовное преследование в отношении Мусиной до сих пор продолжается, и отдел занятости и соцпрограмм привлек директора "Шапагата" к дисциплинарной ответственности на основании частного постановления суда.