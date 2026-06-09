В Уральске отремонтируют 58 улиц и обновят мост

По данным городского акимата, в этом году в Уральске планируют провести текущий ремонт на 58 улицах. Также обновят 15 заездных карманов на автобусных остановках и 15 приподнятых пешеходных переходов. Ещё на 40 участках построят и соединят тротуары и пешеходные дорожки. Общая площадь работ превысит 44 тысячи квадратных метров.

Аким города Мурат Байменов встретился с подрядчиками и поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение всех работ. Во время объезда он также проверил состояние моста в сторону посёлка Деркул. В этом году здесь запланирован ремонт: заменят шесть деформационных швов и полностью обновят дорожное покрытие. Работы на мосту длиной 216 метров должны начаться во второй половине июня.

Кроме того, аким ознакомился с ремонтом тротуара возле остановки "Жигули" на проспекте Абулхаир хана. Ранее жители неоднократно жаловались на плохое состояние пешеходной дорожки и скопление воды после дождей. Сейчас проблему устраняют. Для обновления тротуара используют брусчатку, снятую во время реконструкции пешеходной зоны на проспекте Назарбаева.