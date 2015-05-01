В Уральске пассажирский автобус попал в аварию - пострадали три человека

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 1 мая около 11 часов дня на пересечении ул. Кунаева и желаевской трассы. По словам очевидцев, пассажирский автобус №4, поворачивая на желаевскую трассу, не пропустил едущий в сторону города "ВАЗ-2110", который ехал на очень большой скорости. В результате столкновения автобус развернуло на 360 градусов, по ходу он ударил едущую "Ладу Приору", которая, в свою очередь, врезалась в стоящий на обочине "Фольксваген Пассат". Также очевидцы рассказали, что "ВАЗ-2110" двигался на большой скорости, тормозной путь был несколько десятков метров. Двоих пассаж