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Происшествия Социум

В Уральске пассажирский автобус попал в аварию - пострадали три человека

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 1 мая около 11 часов дня на пересечении ул. Кунаева и желаевской трассы. По словам очевидцев, пассажирский автобус №4, поворачивая на желаевскую трассу, не пропустил едущий в сторону города "ВАЗ-2110", который ехал на очень большой скорости. В результате столкновения автобус развернуло на 360 градусов, по ходу он ударил едущую "Ладу Приору", которая, в свою очередь, врезалась в стоящий на обочине "Фольксваген Пассат". Также очевидцы рассказали, что "ВАЗ-2110" двигался на большой скорости, тормозной путь был несколько десятков метров. Двоих пассаж
gorod
В Уральске пассажирский автобус попал в аварию - пострадали три человека
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 1 мая около 11 часов дня на пересечении ул. Кунаева и желаевской трассы.
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 По словам очевидцев, пассажирский автобус №4, поворачивая на желаевскую трассу, не пропустил едущий в сторону города "ВАЗ-2110", который ехал на очень большой скорости. В результате столкновения автобус развернуло на 360 градусов, по ходу он ударил едущую "Ладу Приору", которая, в свою очередь, врезалась в стоящий на обочине "Фольксваген Пассат". Также очевидцы рассказали, что "ВАЗ-2110" двигался на большой скорости, тормозной путь был несколько десятков метров. Двоих пассажиров автобуса и водителя "десятки" забрала карета скорой помощи. Удар был настолько сильным, что водителя "ВАЗ-2110" из салона автомобиля пришлось извлекать спасателям. На месте ДТП работают дознаватели.
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 Фото и видео Ербола АМАНШИНА
ДТП пассажирский автобус

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