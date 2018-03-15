В Уральске пенсионеры спят в валенках в холодной квартире

Супружеская пара Тяпаевых замерзает в крохотной квартире по улице Жексенбаева, 78, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рашид и Амина ТЯПАЕВЫ вместе уже 60 лет. В 1996 году они перебрались из села Чапаево Акжайыкского района в однокомнатную квартиру в центре Уральска. У них было два сына, одного из них не стало в 2005 году. Теперь они свою пенсию тратят только на лечение и по возможности помогают внуку, который остался от погибшего сына. По словам 87-летнего Рашида ТЯПАЕВА, всю жизнь он проработал художником, а теперь его пенсии не хватает даже на ремонт собственной квартиры. - Мы живем