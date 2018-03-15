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Происшествия Социум

В Уральске пенсионеры спят в валенках в холодной квартире

Супружеская пара Тяпаевых замерзает в крохотной квартире по улице Жексенбаева, 78, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рашид и Амина ТЯПАЕВЫ вместе уже 60 лет. В 1996 году они перебрались из села Чапаево Акжайыкского района в однокомнатную квартиру в центре Уральска. У них было два сына, одного из них не стало в 2005 году. Теперь они свою пенсию тратят только на лечение и по возможности помогают внуку, который остался от погибшего сына. По словам 87-летнего Рашида ТЯПАЕВА, всю жизнь он проработал художником, а теперь его пенсии не хватает даже на ремонт собственной квартиры. - Мы живем
Кристина Кобина
В Уральске пенсионеры спят в валенках в холодной квартире
Супружеская пара Тяпаевых замерзает в крохотной квартире по улице Жексенбаева, 78, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Рашид и Амина ТЯПАЕВЫ вместе уже 60 лет. В 1996 году они перебрались из села Чапаево Акжайыкского района в однокомнатную квартиру в центре Уральска. У них было два сына, одного из них не стало в 2005 году. Теперь они свою пенсию тратят только на лечение и по возможности помогают внуку, который остался от погибшего сына. По словам 87-летнего Рашида ТЯПАЕВА, всю жизнь он проработал художником, а теперь его пенсии не хватает даже на ремонт собственной квартиры. - Мы живем с женой вдвоем. У нас было два сына, они врачи высшей категории. Одного из них не стало 13 лет назад. А второй живет в Казани. К нам он совсем не приезжает, лишь только мы изредка навещаем его. С наступлением холодов мы очень сильно замерзаем в своей квартире, дует с окон, а помочь нам некому, - жалуется пенсионер. Рашид ТЯПАЕВ рассказывает, что он тяжело болен и ему приходится одевать на себя по три куртки, свитеры, по несколько штанов и валенки перед сном. - Я уже однажды отморозил ноги, заснув в собственной кровати. А теперь боюсь, что все повторится, звоню каждое утро в "Жайыктеплоэнерго" и в КСК, прошу помощи. Я полагаю, что они думают, что у меня старческий маразм. Где-то 11 февраля к нам приходила какая-то служба, сделали ремонт в подвале и дома сразу потеплело. А теперь мы снова замерзаем. Обогревать квартиру электричеством дорого для нас, такие растраты мы не потянем, - пояснил пенсионер. Супруга Рашида 80-летняя Амина - инвалид второй группы. - С 2002 года я инвалид. У меня на нервной почве дисциркуляторная энцефалопатия второй степени. Пенсия моя невелика - 57 тысяч тенге. Все, что остается от этой пенсии, отправляю внуку, он сейчас учится в Саратове в медицинском, ему там тоже нелегко, - рассказала Амина ТЯПАЕВА. Одинокие пенсионеры жалуются на очень сильный холод в их квартире, и на то, что пенсии не хватает даже на ремонт, чтобы закрыть окна и щели, из которых дует. По словам технического директора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурбулата ЖУМАЛИЕВА,  жалоб с данного адреса им не поступало. - Мы энергопроизводящая организация и обязаны подводить тепло до подвальных помещений домов, то есть если какие-то нарушения в подвале, то за это несет ответственность уже КСК. Стоит отметить, что с данного адреса жалоб не поступало. У нас работает диспетчерская служба, по которой можно обратиться в любое время суток по номеру телефона 23-95-07, - пояснил Нурбулата ЖУМАЛИЕВ. Нужно отметить, что этот дом находится на балансе КСК "Евразия". В КСК подтвердили, что жалобы из квартиры 105 действительно поступают очень часто. - Наши сантехники всегда реагируют на вызовы, приходят к ним. Во-первых, проблема в том, что в квартире старые батареи, которые с годами забились, их необходимо снять и промыть, стоимость монтажа и демонтажа составляет 8 тысяч тенге. Старики говорят нам, что у них нет таких денег. Потом у них все батареи заставлены мебелью, и еще одна причина - плохой ремонт, действительно, очень сильно дует из окон, - отметили в КСК. - Но задолженности по отоплению у пенсионеров практически не бывает, они как положено платят в срок.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
пенсионеры

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