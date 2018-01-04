Иллюстративное фото из архива "МГ" Как заявили в СПК «Орал», в этом году должен быть готов проект по строительству индустриальной зоны. В ней планируется разместить производства обрабатывающей промышленности. - Мы ожидаем, что проект будет готов уже в этом году. Тогда будет разрабатываться проектно-сметная документация. Будем просить деньги из республиканского и местного бюджетов. Место определено. Участок находится в районе поселка Пойма Теректинского района ЗКО. Там есть вся необходимая инфраструктура – автомобильная и железная дорога, электроподстанция мощностью 35 МВт, газораспределительная станция, неподалеку находится аэропорт, - сообщил и.о председателя правления АО «НК «СПК «Орал» Артур ДОСКАЛИЕВ. Также в СПК «Орал» проинформировали, что до сих пор не завершена работа по выбору проекта для реконструкции терминала аэропорта. - Нам предложили несколько решений. Один проект на сумму 1,5 млрд тенге, другой - на 3 млрд тенге. Второй проект более масштабный. Он предусматривает возведение здания площадью в 8 тысяч квадратных метров, выполненного из стекла. Но мы придерживаемся более экономного варианта, - отметил Артур ДОСКАЛИЕВ. В СПК «Орал» отметили, что в 2017 году на 1 тенге собственных вложений ими было привлечено 17 тенге инвестиций.