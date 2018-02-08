В Уральске планируют вернуть прежний маршрут автобусу №37

Маршрут 37 автобуса изменили 4 декабря 2017 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима г. Уральск, в ближайшие дни аким встретится с перевозчиками, чтобы обсудить данный вопрос. - Сейчас ведется обсуждение вопроса о возврате прежнего маршрута автобусу №37. В акимат поступило такое предложение, и теперь это будет обсуждаться с пассажироперевозчиками, - заявил пресс-секретарь городского акимата. Сейчас конечные остановки 37 маршрута - железнодорожный вокзал и 6 микрорайон. Но если акимат одобрит предложение, то конечная