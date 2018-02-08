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Социум

В Уральске планируют вернуть прежний маршрут автобусу №37

Маршрут 37 автобуса изменили 4 декабря 2017 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима г. Уральск, в ближайшие дни аким встретится с перевозчиками, чтобы обсудить данный вопрос. - Сейчас ведется обсуждение вопроса о возврате прежнего маршрута автобусу №37. В акимат поступило такое предложение, и теперь это будет обсуждаться с пассажироперевозчиками, - заявил пресс-секретарь городского акимата. Сейчас конечные остановки 37 маршрута - железнодорожный вокзал и 6 микрорайон. Но если акимат одобрит предложение, то конечная
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В Уральске планируют вернуть прежний маршрут автобусу №37
Маршрут 37 автобуса изменили 4 декабря 2017 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима г. Уральск, в ближайшие дни аким встретится с перевозчиками, чтобы обсудить данный вопрос. - Сейчас ведется обсуждение вопроса о возврате прежнего маршрута автобусу №37. В акимат поступило такое предложение, и теперь это будет обсуждаться с пассажироперевозчиками, - заявил пресс-секретарь городского акимата. Сейчас конечные остановки 37 маршрута - железнодорожный вокзал и 6 микрорайон. Но если акимат одобрит предложение, то конечная остановка 37 автобуса вновь вернется на ДВД ЗКО. Стоит отметить, что водители автобусов №37 говорят, что прежний маршрут начнет действовать уже с 12 февраля. Напомним, схема движения трех маршрутов в Уральске была изменена 4 декабря 2017 года. Так, маршрут №6 следовал из микрорайона Балауса до остановки «Пластик» по улице Штыбы, маршрут №37 из 6 микрорайона до железнодорожного вокзала, маршрут №45 от остановки "Поликлиника №5" до ДВД ЗКО.Тогда же были полностью ликвидированы маршруты № 11, №19, №41 и №47. С 14 января 2018 года был пересмотрен маршрут автобусов №6 и 45. Это произошло из-за многочисленных обращений горожан.
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