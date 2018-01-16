Если раньше бензин марки АИ-95 на заправке "НЕФТЭК" стоил 179 тенге за 1 литр, то сейчас 183 тенге. Стоит отметь, что на других АЗС чувствуется дефицит АИ-95. Если на одних заправках его совсем нет, то на других 95-ый отпускается только по талонам.