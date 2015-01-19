ДТП произошло вчера, 18 января, в районе старого аэропорта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта automag.kz Иллюстративное фото с сайта automag.kz По словам инспектора УАП ДВД ЗКО Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, 18 января примерно в 19 часов неизвестный водитель на неизвестной автомашине в пути следования по улице Евразийская напротив дома №71 допустил наезд на пешехода. - В результате ДТП пострадавший бригадой скорой помощи был доставлен в травмпункт областной больницы с диагнозом «закрытая травма живота, внутрибрюшное кровотечение, закрытый перелом восьми ребер слева, пневмоторакс, ушибленная рана головы», - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Личность пострадавшего в ДТП еще не установлена. В настоящее время он находится в реанимационном отделении. Это мужчина азиатской внешности, примерный возраст 40-50 лет. Полицейские просят всех граждан, владеющих любой информацией по данному факту, обратиться в управление административной полиции ДВД ЗКО по телефонам 92-17-00, 92-17-17, 92-17-44, анонимность гарантируется.