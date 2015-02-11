62 уральских полицейских сдали 28 литров крови. - Я считаю, что кровь должен сдавать каждый человек, так мы можем кому-то помочь или даже спасти человеческую жизнь, - говорит инспектор УМП ДВД ЗКО, старший сержант полиции Еркебулан КАДЫРОВ. Медики оценили высокую явку полицейских. - Активность проявили сотрудники сводного отряда быстрого реагирования ДВД, управления миграционной полиции, батальонов дорожно-патрульной полиции УАП ДВД, УВД г.Уральска, а также сотрудники УВД г.Уральска, Абайского ОП УВД г.Уральска, - говорит заместитель начальника управления кадровой работы по воспитательной работе подполковник полиции Куаныш МЕНДИГУЛОВ.