10 февраля в преддверии всемирного Дня донора сотрудники полиции ДВД Западно-Казахстанской области приняли участие в добровольной сдаче крови, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. 62 уральских полицейских сдали 28 литров крови. - Я считаю, что кровь должен сдавать каждый человек,  так мы можем кому-то помочь или даже спасти человеческую жизнь, - говорит инспектор УМП ДВД ЗКО, старший сержант полиции Еркебулан КАДЫРОВ. Медики оценили высокую явку полицейских. - Активность проявили сотрудники сводного отряда быстрого реагирования ДВД, управления миграционной полиции, батальонов дорожно-патрульной полиции УАП ДВД, УВД г.Уральска, а также сотрудники УВД г.Уральска, Абайского ОП УВД г.Уральска, - говорит заместитель начальника управления кадровой работы по воспитательной работе подполковник полиции Куаныш МЕНДИГУЛОВ. blood1 blood11 blood111