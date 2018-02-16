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Происшествия Социум

В Уральске построят новый микрорайон

Микрорайон Акжайык будет расположен в сторону Саратовской трассы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Алтай Кульгинов на отчетной встрече отметил, что в Уральске согласно генеральному плану, планируется построить новый микрорайон Акжайык, где будет расположено 150 многоэтажных домов. - Там будет построена новая инфраструктура, широкие дороги, освещение, социальные объекты. Микрорайон будет с населением порядка 50 тысяч человек, - рассказал аким ЗКО. - И теперь для того, чтобы попасть в него, мы запланировали строительство нового моста. Если м
Кристина Кобина
В Уральске построят новый микрорайон
Микрорайон Акжайык будет расположен в сторону Саратовской трассы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Алтай Кульгинов на отчетной встрече отметил, что в Уральске согласно генеральному плану,  планируется построить новый микрорайон Акжайык, где будет расположено 150 многоэтажных домов. - Там будет построена новая инфраструктура, широкие дороги, освещение, социальные объекты. Микрорайон будет с населением порядка 50 тысяч человек, - рассказал аким ЗКО. - И теперь для того, чтобы попасть в него, мы запланировали строительство нового моста. Если мы прорежем дорогу от улицы М. Маметовой, потом через реку Чаган, то жители смогут добраться до нового микрорайона из города в течение 5 минут, не объезжая через омеговский мост и поселок Деркул. Строительство, по словам главы региона, будет идти по программе "Нурлы Жер" за счет частных инвестиций ГЧП. Также аким ЗКО пояснил, что в микрорайоне Зачаганск строительство завершится к 2020 году.
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