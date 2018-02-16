В Уральске построят новый микрорайон

Микрорайон Акжайык будет расположен в сторону Саратовской трассы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Алтай Кульгинов на отчетной встрече отметил, что в Уральске согласно генеральному плану, планируется построить новый микрорайон Акжайык, где будет расположено 150 многоэтажных домов. - Там будет построена новая инфраструктура, широкие дороги, освещение, социальные объекты. Микрорайон будет с населением порядка 50 тысяч человек, - рассказал аким ЗКО. - И теперь для того, чтобы попасть в него, мы запланировали строительство нового моста. Если м