В Уральске появятся контейнеры с датчиками контроля заполнения мусора

Об этом рассказал аким Уральска Мурат МУКАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Мурата МУКАЕВА, с помощью «умных технологий» можно улучшить качество жизни и эффективно управлять городом. -В сфере ЖКХ планируется внедрить систему мониторинга за городскими люками, что позволит снизить количество несчастных случаев и исключить их кражи. Также в скором времени будем устанавливать датчики контроля заполнения контейнеров для сбора мусора, - пояснил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что многие из «умных технологий» уже зарекомендовали себя в других г