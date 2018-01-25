Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В Уральске появятся контейнеры с датчиками контроля заполнения мусора

Об этом рассказал аким Уральска Мурат МУКАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Мурата МУКАЕВА, с помощью «умных технологий» можно улучшить качество жизни и эффективно управлять городом. -В сфере ЖКХ планируется внедрить систему мониторинга за городскими люками, что позволит снизить количество несчастных случаев и исключить их кражи. Также в скором времени будем устанавливать датчики контроля заполнения контейнеров для сбора мусора, - пояснил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что многие из «умных технологий» уже зарекомендовали себя в других г
Кристина Кобина
В Уральске появятся контейнеры с датчиками контроля заполнения мусора
Об этом рассказал аким Уральска Мурат МУКАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Мурата МУКАЕВА, с помощью «умных технологий» можно улучшить качество жизни и эффективно управлять городом. -В сфере ЖКХ планируется внедрить систему мониторинга за городскими люками, что позволит снизить количество несчастных случаев и исключить их кражи. Также в скором времени будем устанавливать датчики контроля заполнения контейнеров для сбора мусора, - пояснил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что многие из «умных технологий» уже зарекомендовали себя в других городах мира и приносят ощутимый эффект для их жителей и гостей, сообщил градоначальник.
мусор контейнеры

Читайте также

Новости партнёров