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Социум

В Уральске поздравили врачей с профессиональным праздником

Чествование лучших работников медицины прошло сегодня, 18 июня, в Областном казахском драматическом театре. Ежегодно профессиональный праздник врачей отмечается в третье воскресенье июня, в этом году он выпадает на 21 июня. Поздравить врачей пришли главы городской и областной администрации. - Хочу поблагодарить вас за верность своему делу, самоотверженность и высокий профессионализм как руководитель области и как ваш пациент, - сказал аким области Нурлан НОГАЕВ. – Спасибо вам за все. За ваше отношение к делу, милосердие, за теплоту ваших рук. В торжественной обстановке были отмечены нагрудными
Marat
В Уральске поздравили врачей с профессиональным праздником
Чествование лучших работников медицины прошло сегодня, 18 июня, в Областном казахском драматическом театре. Ежегодно профессиональный праздник врачей отмечается в третье воскресенье июня, в этом году он выпадает на 21 июня. Поздравить врачей пришли главы городской и областной администрации. - Хочу поблагодарить вас за верность своему делу, самоотверженность и высокий профессионализм как руководитель области и как ваш пациент, - сказал аким области Нурлан НОГАЕВ. – Спасибо вам за все. За ваше отношение к делу, милосердие, за теплоту ваших рук. В торжественной обстановке были отмечены нагрудными знаками, грамотами и благодарственными письмами от министерства здравоохранения РК и администрации области врачи и средние медицинские работники. Также в этот день был подведен итог нескольких конкурсов. По итогам конкурса «Призвание» премии вручили лучшим врачам области. Так, за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека, премию вручили бригаде врачей: сосудистому хирургу Областного кардиологического центра Жанайдару КАЗТУГАНОВУ, хирургу Областного кардиологического центра Ерлану ОРАЗЫМБЕТОВУ, травматологу-ортопеду Областной детской многопрофильной больницы Марату ЖУМАБАЕВУ, анестезиологу Областной клинической больницы Мухтару МАКАУОВУ и хирургу Жанибекской центральной районной больницы Марату ЕРАЛИЕВУ.
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 Благодаря оперативному реагированию и слаженной командной работе врачам удалось спасти 15-летнего подростка из Жанибекского района, который получил массивную травму подколенной области глубиной до 8 сантиметров с повреждением сосудистого пуска, мышц, сухожилий с острой кровопотерей. Как объясняют сами врачи, обычно при такой травме исход один – ампутация конечности. И только благодаря профессионализму врачей, мальчику удалось сохранить ногу. - Я очень благодарен врачам, которые помогли мне и сохранили ногу, - говорит юный пациент Азамат. – В тот день я помогал отцу, и сорвавшийся лист профиля попал мне по ноге. Если честно, то уже не думал, что она у меня будет ходить. Это просто чудо. Победителем в номинации «За верность профессии» был признан борт-хирург санитарной авиации Галымжан МУРЗАГАЛИЕВ, которого коллеги уважительно называют «врачом неба». Спеша к своим пациентам, Галымжан Ислямович совершил более 100 вылетов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. За успешное применение инновационного подхода в медицине был отмечен травматолог-ортопед Областной детской многопрофильной больницы Марат ЖУМАБАЕВ. Именно этот врач помогает устранить косолапость и помогает научиться ходить детям самостоятельно при таких заболеваниях, как детский церебральный паралич и паралитическая косолапость. Уже спустя 4-5 месяцев после операции у маленьких пациентов значительно улучшается походка, и они начинают ходить без посторонней помощи. Также были названы имена врачей, которых выбирали при помощи смс-сообщений сами пациенты в проекте «Голос пациента». Победителем по городу стал заведующий отделением интенсивной хирургии Куаныш ЖАЙШЕВ, который набрал 632 голоса, лучшим врачом в районе стал терапевт, заместитель директора Чингирлауской центральной районной больницы Мирболат ХАМЗИЕВ.
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