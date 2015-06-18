В Уральске поздравили врачей с профессиональным праздником

Чествование лучших работников медицины прошло сегодня, 18 июня, в Областном казахском драматическом театре. Ежегодно профессиональный праздник врачей отмечается в третье воскресенье июня, в этом году он выпадает на 21 июня. Поздравить врачей пришли главы городской и областной администрации. - Хочу поблагодарить вас за верность своему делу, самоотверженность и высокий профессионализм как руководитель области и как ваш пациент, - сказал аким области Нурлан НОГАЕВ. – Спасибо вам за все. За ваше отношение к делу, милосердие, за теплоту ваших рук. В торжественной обстановке были отмечены нагрудными