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Социум

В Уральске приостановили выдачу жилищных сертификатов

Деньги, выделенные на выдачу жилищных сертификатов на этот год, полностью освоены, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее сообщалось, что на жилищные сертификаты на 2022 года выделено 150 миллионов тенге. - Выделенные средства для предоставления жилищных сертификатов по Уральску на 2022 год полностью освоены. В связи с этим на сегодня выдача жилищных сертификатов приостановлена, - пояснили в акимате Уральска. Сертификаты предоставили тем, кто получил одобрение банка по выдаче ипотечного жилищного займа на приобретение жилья по категории: многодетная семья; неполн
Кристина Кобина
В Уральске приостановили выдачу жилищных сертификатов
Деньги, выделенные на выдачу жилищных сертификатов на этот год, полностью освоены, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Уральске 198 семей получили ключи от новых квартир
В Уральске 198 семей получили ключи от новых квартир
Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее сообщалось, что на жилищные сертификаты на 2022 года выделено 150 миллионов тенге. 
- Выделенные средства для предоставления жилищных сертификатов по Уральску на 2022 год полностью освоены. В связи с этим на сегодня выдача жилищных сертификатов приостановлена, - пояснили в акимате Уральска.
Сертификаты предоставили тем, кто получил одобрение банка по выдаче ипотечного жилищного займа на приобретение жилья по категории:
  • многодетная семья;
  • неполная семья;
  • семья, имеющая или воспитывающая ребёнка-инвалида;
  • востребованные специалисты в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, агропромышленного комплекса и в правоохранительной сфере.
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сертификаты

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