В Уральске приостановили выдачу жилищных сертификатов

Деньги, выделенные на выдачу жилищных сертификатов на этот год, полностью освоены, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее сообщалось, что на жилищные сертификаты на 2022 года выделено 150 миллионов тенге. - Выделенные средства для предоставления жилищных сертификатов по Уральску на 2022 год полностью освоены. В связи с этим на сегодня выдача жилищных сертификатов приостановлена, - пояснили в акимате Уральска. Сертификаты предоставили тем, кто получил одобрение банка по выдаче ипотечного жилищного займа на приобретение жилья по категории: многодетная семья; неполн