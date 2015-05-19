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Спорт

Группа «All давай» примет участие в велопробеге в Уральске

23 мая в г.Уральске пройдет массовый велопробег, приуроченный к Олимпийскому дню. Фото из архива "МГ" Старт состоится в 08.00 возле теннисного центра. Далее маршрут пройдет по ул. Московской, затем по ул. Шолохова, по ул. Есенжанова, потом велосипедисты выедут на ул. Алмазова, и по ул. Чагано-Набережной до стадиона им. П.Атояна. На финише участники группы исполнят несколько песен. После велопробега на стадионе будут организованы спортивно-массовые мероприятия по стритболу, гольфу, настольному теннису, аркан тарту, поднятию гири, армрестлингу, прыжкам на скакалках, упражнениям на турнике и фрис
Marat
Группа «All давай» примет участие в велопробеге в Уральске
23 мая в г.Уральске пройдет массовый велопробег, приуроченный к Олимпийскому дню.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Старт состоится в 08.00 возле теннисного центра. Далее маршрут пройдет по ул. Московской, затем по ул. Шолохова, по ул. Есенжанова, потом велосипедисты выедут на ул. Алмазова, и по ул. Чагано-Набережной до стадиона им. П.Атояна. На финише участники группы исполнят несколько песен. После велопробега на стадионе будут организованы спортивно-массовые мероприятия по стритболу, гольфу, настольному теннису, аркан тарту, поднятию гири, армрестлингу, прыжкам на скакалках, упражнениям на турнике и фристайлу.
соревнования велопробег

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