Группа «All давай» примет участие в велопробеге в Уральске

23 мая в г.Уральске пройдет массовый велопробег, приуроченный к Олимпийскому дню. Фото из архива "МГ" Старт состоится в 08.00 возле теннисного центра. Далее маршрут пройдет по ул. Московской, затем по ул. Шолохова, по ул. Есенжанова, потом велосипедисты выедут на ул. Алмазова, и по ул. Чагано-Набережной до стадиона им. П.Атояна. На финише участники группы исполнят несколько песен. После велопробега на стадионе будут организованы спортивно-массовые мероприятия по стритболу, гольфу, настольному теннису, аркан тарту, поднятию гири, армрестлингу, прыжкам на скакалках, упражнениям на турнике и фрис