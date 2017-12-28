Забег пройдет 30 декабря в 11.00 в парке культуры и отдыха, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления спорта ЗКО, в массовом забеге примет участие аким области Алтай КУЛЬГИНОВ. - Регистрация участников пройдет на месте. Забег будет проходить на левом берегу парка культуры и отдыха. После марафона будет проведена лотерея с розыгрышем подарков, - сообщили в облспорте.