Сегодня, 1 октября, в концертном зале Областной филармонии имени Г.Курмангалиева собрались пенсионеры. Для них была организована концертная программа в честь празднования Дня пожилых людей. Гульжан Халикова отметила, что ее пригласили с Центра обслуживания населения. - Уже семь лет как я вышла на пенсию. Поработала в ЦОНе с самого начала существования этой организации. Трудилась я там 7 лет техничкой. Сегодня День пожилых людей, и я очень благодарна всем, что меня не забывают и приглашают каждый год на такие прекрасные концерты. Хотела бы пожелать всем пожилым, держитесь, не болейте. Не думайте о своих болезнях, а думайте только о хорошем. Дети пожилых людей, помогите своим близким прожить достойно эту жизнь, - сказала Гульжан Халикова. Еще одна из числа приглашенных Нурслу Кажгалиева рассказала, что она из Бурлинского района, а в город Уральск переехала жить шесть лет назад. - Я работала в совхозе Пугачевский, в детском саду, завхозом, потом дворником и оттуда вышла на пенсию. Вся молодость прошла там, теперь на старости лет приехала в город, чтобы быть поближе к детям и внукам, - сказала Нурслу Кажгалиева. - На пенсии я пять лет, и все эти годы я прихожу на эти концерты. Очень приятно, что про нас не забывают. Председатель совета ветеранов города Уральск Багиля Жобалбаева пояснила, что они совместно с филиалом НАО и профсоюзом организовали концерт, силами работников филармонии для ветеранов труда. - Всего в филиале НАО по ЗКО 117 ветеранов труда. В прошлом году тут же был концерт, в этом году также организована концертная программа, - пояснила Багиля Жобалбаева. Между тем аким города Уральск Абат Шыныбеков на своей официальной странице в Insagram поздравил с международным днем пожилых людей. - Наша особая благодарность вам за умение любить жизнь, за ваш оптимизм, за веру в будущее страны. Эти качества вы не потеряли даже в самые сложные годы, передав и нам свою уверенность в том, что мы сумеем преодолеть любые жизненные испытания. В этот день разрешите поблагодарить вас за любовь к родному краю, за ваше деятельное участие в общественной жизни города. Искренне желаю вам здоровья, бодрости духа, успехов, благополучия и счастья! Пусть ваша жизнь будет светлой, наполненной только приятными событиями и всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья, - поздравил на своей странице Абат Шыныбеков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.