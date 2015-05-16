В Уральске прошел областной отборочный тур по казакша курес

Соревнования прошли 16 мая на стадионе «Юность». Победители этих соревнований поедут отстаивать честь области на республиканском чемпионате в Астане. В отборочном туре на республиканский турнир «Казахстан Барысы» приехали спортсмены с 12 районов области. - В соревнованиях примут участие 14 спортсменов, - говорит президент областной федерации по борьбе казакша курес Каймен ЕСЕНДИЯРОВ. – Из них 12 спортсменов из районов и два представляют город Уральск. С каждым годом все больше внимания уделяется национальным видам спорта и этот вид борьбы один из них. Здесь имеют значение даже доли секунды. Бы