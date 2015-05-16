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Социум Спорт

В Уральске прошел областной отборочный тур по казакша курес

Соревнования прошли 16 мая на стадионе «Юность». Победители этих соревнований поедут отстаивать честь области на республиканском чемпионате в Астане. В отборочном туре на республиканский турнир «Казахстан Барысы» приехали спортсмены с 12 районов области. - В соревнованиях примут участие 14 спортсменов, - говорит президент областной федерации по борьбе казакша курес Каймен ЕСЕНДИЯРОВ. – Из них 12 спортсменов из районов и два представляют город Уральск. С каждым годом все больше внимания уделяется национальным видам спорта и этот вид борьбы один из них. Здесь имеют значение даже доли секунды. Бы
Marat
В Уральске прошел областной отборочный тур по казакша курес
Соревнования прошли 16 мая на стадионе «Юность». Победители этих соревнований поедут отстаивать честь области на республиканском чемпионате в Астане.
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 В отборочном туре на республиканский турнир «Казахстан Барысы» приехали спортсмены с 12 районов области. - В соревнованиях примут участие 14 спортсменов, - говорит президент областной федерации по борьбе казакша курес Каймен ЕСЕНДИЯРОВ. – Из них 12 спортсменов из районов и два представляют город Уральск. С каждым годом все больше внимания уделяется национальным видам спорта и этот вид борьбы один из них. Здесь имеют значение даже доли секунды. Бывает, что спортсмен выигрывает всю схватку и проигрывает в самый последний момент.
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 В соревнованиях по казакша курес мерились в силе и ловкости спортсмены в абсолютной весовой категории от 82 килограммов и больше и в возрасте от 18 до 34 лет.
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 Стоит отметить, что организаторы постарались создать атмосферу национального колорита, установили большие юрты, в которых борцы готовились в предстоящей борьбе, алтыбакан, здесь же были лошади и огромные пастушьи собаки на привязи.
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 Перед началом состязаний прошла жеребьевка. На ковер борцы выходили в национальных костюмах, на плечах каждого красовалась волчья шкура. Согласно правилам, победитель забирает волчью шкуру соперника как трофей.
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 Схватки были настолько захватывающим зрелищем, что немногочисленных болельщиков не разогнал даже крупный дождь с градом. Они продолжали активно подбадривать спортсменов, громко комментируя их действия и радостно выкрикивая имена победителей.
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 Победителем областного тура соревнований стал 34-летний Едиль УСЕНОВ из Сырымского района. Ему достался не только титул лучшего борца, но и денежный сертификат на 150 тысяч тенге. Второе место и денежный сертификат на 70 тысяч тенге достался Олжасу СУЛЕЙМЕНОВУ из Зеленовского района, и третье место и премию в 50 тысяч тенге получил молодой спортсмен Ерлан МУСАГАЛИЕВ из Чингирлауского района. Также тройке победителей вручили специальные борцовские поясы. Стоит отметить, что Едиль УСЕНОВ был победителем на областном отборочном туре в прошлом году. В этом году он поедет в Астану на республиканский чемпионат «Казакстан барысы» защищать честь области вместе со вторым призером Олжасом СУЛЕЙМЕНОВЫМ.
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 - Тяжело было в финале, но самая тяжелая борьба у нас еще впереди на республиканских соревнованиях. И я надеюсь, что в этом году мы выиграем, - заявил победитель Едиль УСЕНОВ.
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спортсмены соревнования

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