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Социум Спорт

В Уральске прошел первый турнир по большому теннису

Турнир посвятили 70-летию Победы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Соревнования проходили при поддержке федерации тенниса РК среди женщин и мужчин. Всего было 14 участников. Среди мужчин 1 место занял Хаммет КАМАЛОВ, 2 место у Юрия СЕРГЕЕВА и третье место - у Рената ЧУДРОВА. Не менее интересно проходили соревнования среди женщин, на которых победителем стала Динара ЕСЕНДИЯРОВА, на втором месте - Лилия САРСЕНОВА и на третьем - Дина ДЖАКИБАЕВА. Судьями турнира были тренеры-преподаватели теннисного центра: Тимур Куянбаев, Галина БОРОДИНА, Алексей ЗАРУБЕЙ, Василий КИЛЬГЕНИН, Вячеслав ВА
Анэль Кайнеденова
В Уральске прошел первый турнир по большому теннису
Турнир посвятили 70-летию Победы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
tennis (2)
tennis (2)
 Соревнования проходили при поддержке федерации тенниса РК среди женщин и мужчин. Всего было 14 участников. Среди мужчин 1 место занял Хаммет КАМАЛОВ, 2 место у Юрия СЕРГЕЕВА и третье место - у Рената ЧУДРОВА. Не менее интересно проходили соревнования среди женщин, на которых победителем стала Динара ЕСЕНДИЯРОВА, на втором месте - Лилия САРСЕНОВА и на третьем - Дина ДЖАКИБАЕВА. Судьями турнира были тренеры-преподаватели теннисного центра: Тимур Куянбаев, Галина БОРОДИНА, Алексей ЗАРУБЕЙ, Василий КИЛЬГЕНИН, Вячеслав ВАРОЧКИН, Жанна САМАТОВА, Бижан МАКСУТОВ. К слову, 1 июня в теннисном центре состоится первый турнир по теннису среди детей 6-8 лет. Напомним, 16 декабря прошлого года в Уральске открылся крупный теннисный комплекс с восемью кортами, строительство которого инвестировал КПО б.в.
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соревнования большой теннис

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