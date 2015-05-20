В Уральске прошел первый турнир по большому теннису

Турнир посвятили 70-летию Победы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Соревнования проходили при поддержке федерации тенниса РК среди женщин и мужчин. Всего было 14 участников. Среди мужчин 1 место занял Хаммет КАМАЛОВ, 2 место у Юрия СЕРГЕЕВА и третье место - у Рената ЧУДРОВА. Не менее интересно проходили соревнования среди женщин, на которых победителем стала Динара ЕСЕНДИЯРОВА, на втором месте - Лилия САРСЕНОВА и на третьем - Дина ДЖАКИБАЕВА. Судьями турнира были тренеры-преподаватели теннисного центра: Тимур Куянбаев, Галина БОРОДИНА, Алексей ЗАРУБЕЙ, Василий КИЛЬГЕНИН, Вячеслав ВА