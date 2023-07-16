Участники форума поднимали вопросы государственной поддержки и регулирования гражданского сектора в рамках реализации политики «Слышащего государства», развития социального партнерства через улучшение взаимодействия с бизнесом и СМИ, повышения уровня доверия, признания населением работы НПО. В целом, развитие гражданского общества нацелено на гражданское участие в процессах принятия решений в реализации целей устойчивого развития.

На выставке представили свои проекты члены Совета деловых женщин, социальные предприниматели и активисты. Их работа была отмечена и высоко оценена руководством области и гостями.

Приветствуя собравшихся, аким области Нариман Турегалиев отметил высокий уровень подготовки, а также весомую роль гражданского общества в реализации всех направлений политики государства. Общественники активно участвуют в жизни региона, влияя на улучшение жизни и образуя слаженную систему через реализацию важных социальных проектов. 10 лет назад количество неправительственных организаций области было 150 единиц, а в настоящий момент насчитывается около 670 общественных объединений. Также действует 7 филиалов политических партий, 53 этнокультурных центров, 15 профсоюзных организаций, на городском, областном и районных уровнях работают 400 общественных советов, среди которых 80% являются представителями гражданского сектора.

– Из года в год растет количество неправительственных организаций, участвующих в реализации социально-значимых проектах. Так, в текущем году принимали участие 144 НПО, в том числе 59 детских. Гражданский сектор в регионе помогает решать многие актуальные проблемы. В этом направлении стоит отметить деятельность активных НПО, которые работают в общественно-политической сфере и вопросах адаптации, реабилитации и социализации лиц с ограниченными возможностями: «Гражданский альянс ЗКО», «Байтерек», «Арба», общество глухих и многие другие. Еще один вопрос, который решается с помощью института гражданского общества – обеспечение контроля за качеством оказания услуг населению. В этом направлении большую роль играет ряд НПО, гражданские активисты, общественные деятели, депутаты маслихатов и другие. Они активно участвуют в реализации общественно-социального контроля, постоянно мониторят в процессе благоустройства, строительства дорог, объекты социальной сферы и инфраструктуры, – сказал Нариман Турегалиев.

Также, аким области, используя возможности диалоговой площадки, обратился к представителям неправительственного сектора области проявить гражданскую инициативу для решения актуальных проблем общества, взаимного доверия и социального сотрудничества во благо стабильного будущего страны, во имя решения конкретных проблем сограждан и дальнейшего развития нашей области во всех сферах.

В рамках форума работали три панельные сессии. На первой рассматривали взаимодействие бизнеса с НПО, какие могут быть от этого новые возможности. На второй представители СМИ вместе с нпошниками искали пути взаимовыгодного сотрудничества. А на третьей сессии бизнесмены рассуждали о специфике госсоцзаказа, как улучшить условия участия в нем НПО.

– Мы дружно обсудили задачи, которые в дальнейшем будем осуществлять. Средства массовой информации Западно-Казахстанской области осуществляют деятельность НПО. Но от вторых поступило предложение, чтобы освещение деятельности НПО было не разовым, от проекта к проекту. Хорошо бы было осветить всю деятельность какой-нибудь организации и более широко, чтобы все знали об их существовании, и чем они занимаются, какую пользу приносят. Также есть необходимость провести диалоговую площадку среди представителей СМИ и НПО. Это было предложение от журналистов, – поделилась модератор сессии председатель ЧФ «Международное созвездие Н.Жиганова» Светлана Тенишева.

По итогам работы форума была принята резолюция от имени участников мероприятия. А также был сформирован пакет документов по внесению предложений, изменений и дополнений в общенациональный план по реализации концепции развития гражданского общества в Казахстане, предполагающий существенный пересмотр положений Законодательства РК по вопросам поддержки и развития НПО. Самые активные были отмечены благодарственными письмами от имени акима области и гражданского альянса Казахстана.

Участниками форума стали заместитель председателя комитета по делам гражданского общества министерства информации и общественного развития РК Перизат Садуакас, президент гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, представители министерства информации и общественного развития РК, гражданского альянса Казахстана, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», государственные органы, представители республиканских, областных, региональных НПО, религиозных объединений, гражданские активисты, общественные деятели, лидеры общественного мнения, депутаты разных уровней, представители бизнеса, Совета деловых женщин ЗКО, СМИ, НПП РК «Атамекен», АНК ЗКО, председатели общественных советов акиматов области, городов и районов, активная молодежь.

Оксана КАТКОВА

Фото автора