Жуткая авария произошла в Атырау днем 15 июля, передает AtyrauPress. На улице Баймуханова столкнулись два пассажирских автобуса и два легковых автомобиля.

На месте аварии погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием четырех транспортных средств: пассажирских автобусов "Daewoo" и "Youtong" и автомобилей Toyota Camry и Hyundai Elantra. В результате водитель и пассажир автомобиля Hyundai Elantra погибли на месте, еще один пассажир, кстати, несовершеннолетний, доставлен в областную детскую больницу. Еще несколько человек получили медпомощь от сотрудников скорой помощи.