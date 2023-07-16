Дождь начался во второй половине 15 июля. К вечеру непогода усилилась, а ночью дождь полил просто как из ведра с громом и молнией.

Ближе к полуночи ТОО «Батыс су арнасы» предупредило уральцев о возможном отключении водоснабжения:

«Уважаемые жители! В связи со сложными погодными условиями возможны перебои в работе Водоочистных сооружений, насосных станций. Просим жителей города Уральск иметь необходимый запас воды!».

Между тем, в пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 16 июля в результате ливня дождевая вода подтопила подвалы многоэтажек и дворы частных домов.

В департаменте по ЧС развернули оперативный штаб.

- По городу Уральск, Казталовскому, Таскалинскому районов, району Байтерек поступило 26 вызовов, в том числе два социальных объекта (Областная многопрофильная детская больница и Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха). Департаментом по ЧС совместно с местными исполнительными органами и ТОО «Батыс су Арнасы» ведутся работы по откачке воды, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

По информации ведомства, из-за непогоды было отключено электричество, без света остались 6434 абонента в Уральске. В настоящее время электричество восстановлено 1500 абонентам. Ремонтно-восстановительные работы проводятся 32 работниками ТОО «ЗапКаз РЭК».

- Согласно прогнозу погоды 16 июля ожидается ветер до 15-23 м/с. В течение следующих трех дней ожидаются обильные осадки и грозы. В этой связи мы призываем жителей области соблюдать меры безопасности, - отметили в департаменте.

ДЧС ЗКО просит жителей и МИО соблюдать меры безопасности: