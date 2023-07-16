По информации МЧС РК, 15 июля в Щербактинском районе Павлодарской области в Степном и Бауртальском лесничестве загорелся лес, наблюдается сильный дым.

Министром по ЧС и акимом области был совершен облет территории. На особом контроле квартал 98, там происходит активная фаза горения.

- По результатам облета согласно информации «Ертiс Орманы» ориентировочная площадь составляет 850 га. На месте работают более 100 единиц техники и свыше 300 человек, в том числе пять вертолетов. За сутки совершено 22 сброса - 66 кубометров воды. В тушении пожара также задействованы силы и средства ДЧС города Астана, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, - говорится в сообщении ведомства.

Буквально вчера удалось локализовать новое возгорание в Абайской области.

