76 случаев серозного менингита выявили за полгода в Алматы
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова сообщили, что за первые полгода зарегистрировано 76 случаев серозного менингита энтеровирусной этиологии. Большинство заражённых — дети до 14 лет. Среди них были как школьники, так и воспитанники детских садов.
— По данным опроса, заболевшие своё заболевание связывают с перенесённым ОРВИ, несоблюдением личной гигиены, употреблением плохо мытых фруктов, овощей, — отметила эпидемиолог.
Энтеровирусы способны вызвать у человека целый ряд заболеваний: серозный менингит, неспецифические лихорадочные состояния, отёк легких, экзантемы, перикардит, миокардит, даже параличи. Наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от трёх до шести лет.
Чаще всего заболевание начинается с лёгких признаков простуды. Позже появляется резкая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 39-40 градусов, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе и даже судороги.
Специалист напомнила меры профилактики энтеровирусной инфекции:
для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;
мыть руки с мылом перед каждым приёмом пищи и после каждого посещения туалета;
перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;
во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;
купаться только в официально разрешённых местах, при купании стараться не заглатывать воду;
в период подъёма заболеваемости воздержаться от посещения бассейнов, аквапарков и купания в открытых водоемах;
не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах;
регулярно проветривать помещения, с проведением влажной уборки;
не отправлять в организованные коллективы больных детей.
Напомним, также в городе наблюдается рост заболеваемости корью.
