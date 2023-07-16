64 младенца умерло в Атырауской области с начала года

По информации управления здравоохранения Атырауской области, за шесть месяцев 2023 года в области зарегистрировано 64 случая младенческой смертности. Это дети в возрасте до одного года. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, наблюдается снижение в пять раз среди новорожденных.

За шесть месяцев этого года живыми родились 7973 ребенка, в 2022 году эта цифра за январь-июнь составила - 8080.

По словам руководителя управления здравоохранения Атырауской области Кайсара Абдалиева, причиной смерти новорожденных в 70% случаях является синдром внезапной младенческой смертности, в 8% - врожденный дефект, в 6% - респираторные заболевания и отравления, 3% - инфекционные и паразитарные заболевания.