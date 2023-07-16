Как рассказали в акимате Уральска, в настоящее время в рамках программы «Реновация» ведется строительство девяти домов. До конца года планируется сдать в эксплуатацию четыре жилых дома. Также КПО б.в. за счет собственных средств строит один многоквартирный дом для жителей, единственное жилье которых признано аварийным.

В настоящее время в городе Уральск насчитывается 54 аварийных дома. С момента реализации принципа государственно-частного партнерства в сфере сноса аварийного и ветхого жилья снесено 29 таких зданий. На их месте построено 13 новых.

Примечательно, что владельцы ветхого или аварийного жилья получают квартиры в новых домах площадью не меньше той, которой они владели до этого.