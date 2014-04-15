На ярмарку пришли несколько сотен желающих получить работу на предприятиях города. - На ярмарке приняли участие 29 организаций и одно кадровое агентство, - рассказала. - На сегодняшний день было заявлено свыше 400 вакантных мест. Эта ярмарка проводится нами совместно с городским филиалом партии «Нур Отан». Такие ярмарки, безусловно, нужны и уже дают хороший результат. Так на прошлой расширенной ярмарке приняли участие около 250 людей с ограниченными возможностями, из них было трудоустроено 53 человека. В ярмарке могут принимать участие инвалиды всех групп, которые нуждаются в трудоустройстве. В ярмарке вакансий приняли участие представители организаций и предприятий из различных сфер: здравоохранения, строительства и прочее. Предприятиям требовались добросовестные и ответственные работники различных профессий. Но если инвалиды, имеющие 2-3 группу имеют неплохие шансы устроиться на работу, то шансы инвалидов, прикованных недугом к коляскам, сведены практически к нулю. - В нашем обществе около 150 человек, из них трудоустроены единицы, - рассказывает. - В действительности нам необходима такая работа, которую можно было бы выполнять на дому, либо работа, которая выполняется сидя. К сожалению, на ярмарке пока такой работы я не нашла. Но небольшой прогресс все же есть. Так, на прошлой ярмарке вакансий из нашего общества были трудоустроены два человека, один из которых инвалид-колясочник, который теперь работает делопроизводителем в городском отделе занятости и социальных выплат. Очень много рабочих мест предоставлено для инвалидов других категорий, но к сожалению, не для нас. Хотелось бы больших результатов. Также в ярмарке приняли участие студенты городских колледжей и вузов. Работники центра занятости разъясняли подробности программы «Молодежная практика 2013-2014». Так наравне с обычными выпускниками прошлого и этого года, у молодых людей имеющих инвалидность есть возможность пройти практику по специальности, которые они получили. Единственными ограничениями является возраст: практику может пройти человек, не достигший 29 лет, обязательное наличие диплома об окончании колледжа или вуза и главное - человек не должен иметь стажа работы по полученной профессии. - Я учусь на втором курсе в колледже информационных технологий по профессии техник-программист, - рассказывает. - Мне осталось обучаться еще один год, и уже сейчас я бы хотел иметь возможность работать по специальности. Хорошо, что есть такая молодежная программа, благодаря которой у нас есть возможность пройти практику. Также сейчас я могу приглядеться к тем организациям, которые могут впоследствии, принять меня на работу. Мы учимся в колледже с утра до обеда, и уже сейчас я бы мог заняться небольшой подработкой, а потом, если получится, договориться остаться там работать постоянно.