Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО В текущем году на газификацию СНП из бюджета выделено 3 291,539 млн. тенге, планируется подключить 23 поселка с населением численностью 12,8 тыс. человек. Газоснабжение нашего региона осуществляется двумя крупными магистральными газопроводами «Средняя Азия-Центр» и «Оренбург - Западная граница». По информации пресс-службы акима ЗКО, природный газ проведут в поселки Есенсай, Кенсуат, Курайлысай, Тасоба, Атибек, Сайкудык Акжаикского района; Ерсары, Кандык, АнкатыТеректинского района, Бесоба, Коржын, Каракамыс, Сауле, Жусандой Каратобинского района, Жинишке, Белогорка, Полтавка Чингирлауского района,   Жиракудык, Кособа, Первомай, Коминтерн, Жетыколь, Косарал Сырымского района. В минувшем году на газификацию СНП из бюджета выделено и освоено 2 743,310 млн. тенге. На выделенные средства были построены газопроводы общей протяженностью 269,8 км, обеспечены газом 9 сельских населенных пунктов с численностью населения более 4,5 тыс. человек.