В конце прошлого года Фонд объявил данный конкурс, где "Мой ГОРОД" стал победителем. Среди региональных онлайн-изданий "Мой ГОРОД" - пока единственный, кто создал мобильные приложения. И вот почти 4 месяца мы работали проектом совместно с нашими разработчиками. Сегодня мы запускаем мобильное приложение для смартфонов, которые работают на операционной системе Android, версия для iPhone (iOS) в данный момент находится на стадии завершения. В приложении "Мой ГОРОД" можно не только читать новости, но и просматривать фото, видео, отправлять новость к нам на почту и подать объявление на портал. Мы благодарим наших партнеров и разработчиков. и надеемся, что читатели по достоинству оценят нашу совместную работу. Уважаемые читатели, мы будем очень благодарны, если вы поделитесь мнением, насколько удобны вам новые проекты. Для того чтобы скачать приложение, в строке поиска нужно написать "мой город уральск" либо "мой город", либо пройти по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.mgorod.app