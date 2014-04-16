Иллюстративное фото с сайта korgal.akmol.kz Иллюстративное фото с сайта korgal.akmol.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - На сегодняшний день централизованным водоснабжением обеспечены только 139 населенных пунктов Актюбинской области, - рассказывает директор ОФ «ЭлитАгро» Марина ЦЫГАНКОВА. - Это составляет лишь 37,4 процента. - В селе Благодарное, где я живу, провели водопровод. Мы ощутили на себе недостатки программы. Во-первых, материалы покупают по принципу - кто продаст дешевле. В результате у нас случился порыв нового водовода. Во-вторых, укладывают трубы некачественно. В результате они рвутся в местах изгибов. В-третьих, каждую зиму водовод промерзает, и 30 домов на улице Мира не могут получить питьевую воду. Причина - ветку для этих домов уложили слишком близко к поверхности земли. Следующая проблема - подрядчики подводят водопровод только до ворот домов. В дальнейшем жильцы должны проводить сети в дом за свой счет. По словам Марины ЦЫГАНКОВОЙ, далеко не каждый сельчанин в состоянии оплатить такие дорогостоящие работы в этот же год. А по госпрограмме «Ак булак» с улиц демонтируют водопроводные колонки. В результате людям вообще негде взять воду. ОФ «ЭлитАгро» опросил больше сотни сельских жителей и пришел к выводу, что госпрограмму «Ак булак» нужно усовершенствовать. -  Нужно установить  тарифы для оплаты проведения воды в дом для сельских жителей, чтобы не допускать завышения цен, - говорит Марина ЦЫГАНКОВА. - Необходимо совершенствовать водоочистительные сооружения для устранения жёсткости воды и ее засоленности. Кроме того, общественники считают необходимым создать механизм общественного мониторинга процесса водоснабжения со стадии планирования  и разработки проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. Свои предложения Марина ЦЫГАНКОВА озвучила перед депутатами гормаслихата.