Фото с сайта www.panoramio.com Фото с сайта www.panoramio.com Таким образом удовлетворен иск Департамента по ЧС, проверка которого выявила, что  здание не соответствует нормам пожарной безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Постановление суда касается и прилегающих к торговому центру бизнес-центра, а также двухэтажного здания для продажи сотовых телефонов, принадлежащих ТОО «Нурдаулет-Актобе». Как сообщили в пресс-службе областного суда, в указанных объектах неисправна автоматическая пожарная сигнализация, в торговом центре отсутствует автоматическая установка пожаротушения, а в бизнес-центре допускается использование горючего материала для отделки стен и потолка на путях эвакуации. Следует отметить, что это дело рассматривалось в судах дважды. В первый раз суд также вынес решение о приостановлении эксплуатации здания торгового центра, а апелляционная коллегия актюбинского областного суда оставила это решение без изменения.