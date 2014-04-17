Гульмира Азбергенова. Кадр телеканала КТК Гульмира Азбергенова. Кадр телеканала КТК Единственную женщину-подсудимую по делу ОПГ Рыскалиева бывшего главного бухгалтера ТОО "Актобехаусконстракшн" и ТОО BNB Construction Гульмиру Азбергенову перевели под домашний арест, сообщает телеканал КТК. Один из основных свидетелей неожиданно признался, что оговорил Азбергенову. Подсудимую по делу ОПГ Рыскалиева освободили прямо из зала суда. "Меня сейчас переполняет восторг, внутренняя радость, конечно. Я очень рада, что я вышла под домашний арест. Это первая, маленькая, но победа", - прокомментировала Азбергенова. Подсудимая по делу ОПГ Рыскалиева почти год добивалась освобождения из СИЗО. В начале февраля она даже объявила голодовку. Напомним, по делу ОПГ Рыскалиева на скамье подсудимых находятся 22 человека. Экс-чиновники и бизнесмены обвиняются по шести статьям Уголовного кодекса Казахстана: "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней", "Служебный подлог", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Присвоение и растрата чужого вверенного имущества", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем" и "Лжепредпринимательство". В результате действий ОПГ Рыскалиева государству был причинен ущерб на общую сумму более 71 миллиарда тенге. Финполу удалось вернуть в казну порядка 23,6 миллиарда тенге. По данным следствия, в ОПГ Рыскалиева входили более 30 человек. Сам экс-аким, его брат, бывший депутат Аманжан Рыскали, а также еще девять их сообщников находятся в международном розыске. Дело насчитывает 777 томов. Планируется допросить около 400 свидетелей, обвинительное заключение составляет 52 тома.