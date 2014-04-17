Фото с сайта www.yaplakal.com Фото с сайта www.yaplakal.com Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров назвал причину продажи своей доли в компании, связав ее с отказом выдать личные данные администраторов групп, посвященных акциям протеста на Майдане Незалежности в Киеве, по требованию ФСБ, написал он на своей официальной странице «ВКонтакте», сообщает "Lenta.ru". 24 января 2014 года стало известно, что Дуров продал свои акции гендиректору «Мегафона» и совладельцу холдинга ЮТВ Ивану Таврину. Незадолго до этого из «ВКонтакте» ушли вице-президент Илья Перекопский и его брат Игорь, работавший финансовым директором компании. «13 декабря 2013 года ФСБ потребовала от нас выдать личные данные организаторов групп Евромайдана. Нашим ответом был и остается категорический отказ — юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей «ВКонтакте», — пишет Дуров. По словам гендиректора соцсети, раскрытие данных пользователей из Украины российским властям «бы не только нарушением закона, но и предательством всех тех миллионов жителей Украины, которые нам доверились». «В процессе мне пришлось пожертвовать многим, в том числе моей долей «ВКонтакте». Но я ни о чем не жалею — защита личных данных людей стоит этого и намного большего», — отметил Дуров. Напомним, что в начале марта в соцсети «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора были заблокированы 13 сообществ, посвященных «Евромайдану», а также связанных с украинской националистической организацией «Правый сектор». При попытке зайти на страницы групп в понедельник, 3 марта, выдавалось сообщение о том, что данные материалы «заблокированы на территории Российской Федерации».