Иллюстративное фото с сайта iswiss.ru
Еще накануне не было уверенности в том, что встреча России, США, Евросоюза и Украины состоится: в Москве неоднократно подчеркивали, что решение Киева о силовых действиях в отношении восточных регионов ставит под вопрос мирные переговоры, однако глава МИД РФ все же примет участие в четырехсторонней встрече, сообщает РИА Новости.
Переговоры России, США, ЕС и Украины по ситуации на Украине запланированы на четверг в Женеве.
Как заявил РИА Новости источник в российской делегации, глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг примет участие в четырехсторонней встрече по урегулированию украинского кризиса, министр вылетает в Женеву.
Лавров, американский госсекретарь Джон Керри, глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон и и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дешица должны обсудить пути выхода из политического кризиса в стране. Представители юго-востока Украины в переговорах участия не принимают.
Еще накануне не было уверенности в том, что встреча состоится. В Москве неоднократно подчеркивали — решение новых властей в Киеве о силовых действиях в отношении восточных регионов страны поставит под вопрос и мирные переговоры. Власти Украины не скрывали намерения разобраться с протестами в Донецкой, Харьковской и Луганской областях при помощи силы и объявили о широкомасштабной спецоперации с привлечением армии. Против сторонников федерализации страны, которых в Киеве называют "террористами и сепаратистами", выступили силовики. Операция началась с Краматорска и Славянска на севере Донецкой области. Ранее назначенный Верховной радой и.о. президента Александр Турчинов заявил, что допускает проведение всеукраинского референдума по вопросу госустройства страны одновременно с президентскими выборами 25 мая. Однако требованию восточных регионов "никаких выборов без референдума" уступка Турчинова не отвечает.
Разошлись в подходах
На традиционный дипломатический "обмен мнениями и оценками" времени просто нет. Накал страстей в стране этого уже не позволяет. Результат переговоров должен быть весьма конкретным — ситуация должна перейти в мирное русло.
Все, кто заинтересован в урегулировании кризиса на Украине, должны призвать Киев перейти от слов к делу, заявил накануне Лавров. "Те, кто является искренним другом Украины, украинского народа, обязаны заставить нынешние власти перейти от слов к делу и начать подлинный, всеобъемлющий конституционный процесс, процесс конституционной реформы, который позволит всем регионам страны обеспечить свои права в украинском государстве", — сказал он.
По словам Лаврова, конституционная реформа на Украине, в которой примут участие все регионы страны, должна стать и главной темой встречи в Женеве.
Однако в Верховной раде против того, чтобы на четырехсторонних переговорах с ЕС, США и Россией обсуждались вопросы внутренней компетенции Украины, в том числе — конституционный строй и территориальное устройство. При этом Лавров напомнил, что встреча созывается как раз для обсуждения внутриполитической ситуации на Украине.
Есть и другие спорные организационные вопросы. Западные страны склонны трактовать предстоящую четырехстороннюю встречу как признание и легитимизацию Москвой новых властей в Киеве. Лавров кратко объяснил: "Этого не будет".
Также в Верховной раде считают, что переговоры должны быть направлены "на прекращение агрессивных действий и подрывной деятельности России, которая ставит под угрозу территориальную целостность Украины". Подобные обвинения Москва отвергала уже не раз.
Накануне правительство Украины утвердило директивы для исполняющего обязанности министра иностранных дел страны на переговоры "четверки". Дешица едет в Женеву с конкретными претензиями к России. Он намерен поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, а также рассчитывает добиться отзыва решения российского парламента о разрешении президенту России использовать войска.
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что российская делегация готовится участвовать во встрече без предварительных условий. "Естественно, наша позиция будет основана на логике развития последних месяцев, которая, прежде всего, связана с озабоченностью реальным положением вещей на Украине, отсутствием какого-либо уважительного отношения нынешних киевских властей к мнениям регионов, прежде всего юго-востока Украины. И я думаю, что встреча будет посвящена совместному поиску пути выхода из создавшейся кризисной ситуации", — отметил он.
Встреча без регионов
Глава МИД России ранее высказался за то, чтобы на переговорах по Украине принимали также участие представители южных и восточных регионов — в частности, одобренные политическими партиями кандидаты в президенты. Партия регионов заявила, что от имени юго-востока Украины готова участвовать в переговорах между Украиной, ЕС, Россией и США, и в качестве переговорщика предлагает своего кандидата в президенты — экс-главу Харьковской обладминистрации Михаила Добкина. Он сообщил РИА Новости, что в Женеву не едет.
"Партия регионов сделала свое предложение (быть представителем в Женеве от юго-восточных регионов). Но, к сожалению, делегацию формирует Киев в лице нескольких чиновников. И уже глава СНБУ (Совета национальной безопасности Украины Андрей) Парубий окончательно подтвердил, что они не собираются включать меня в эту делегацию, так как, по их мнению, они способны во время этой встречи сформулировать позицию всей страны. В том числе, которую сегодня с помощью оружия собираются "успокаивать", — сообщил Добкин РИА Новости.
США запаслись санкциями
Администрация США активно обсуждает новый этап санкций против России, однако решение об их применении примет уже после переговоров в Женеве. США, ЕС и ряд их стран-партнеров в ответ на присоединение Крыма к России ввели санкции в отношении ряда российских политиков и предпринимателей. На Западе также говорили, что готовы к дальнейшим санкциям против ключевых секторов российской экономики. В Москве заявили, что разговаривать с Россией языком санкций "неуместно и контрпродуктивно".
Как на Украине сменилась власть
Политический кризис разразился на Украине в конце ноября 2013 года, когда кабинет министров объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые протесты, названные "евромайданом", прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения вооруженных радикалов с органами правопорядка. Результатом уличных схваток, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв.
22 февраля в стране произошел насильственный захват власти. Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и отстранила от власти главу государства, который впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. 27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк.