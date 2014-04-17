Директор турфирмы “Онур Трэвел” Айнагуль ТЕМИРБЕКОВА рассказала об этом острове, на котором побывала в составе инфотура.
- Прямые вылеты на Анталийское побережье для нас - западноказахстанцев уже не редкость, – рассказывает Айнагуль. - Из Уральска прямые рейсы туроператор «Казюнион» ставит уже 5-ый год подряд. Это наш надежный партнер, туристы уже знают и доверяют ему, просят подобрать турпакеты именно с этим оператором. В этом летнем сезоне выходят на рынок туры на Северный Кипр также с прямым вылетом из Уральска через Анталью .
7 причин для того, чтобы посетить северный Кипр
- Во-первых, безвизовый въезд! – акцентирует внимание Айнагуль, - не нужно ездить в Астану, сдавать документы и долго ждать ответа. Купил тур и полетел.
Богатая экскурсионная программа, масса древних достопримечательностей! При разделе Кипра 70% исторических памятников еще со времен древних римлян осталось на территории Северного Кипра, все экскурсии индивидуальные, при этом цены недорогие. Смешение греческих традиций, турецкой культуры! Когда мы прилетели туда, меня поразили местные жители. Северный Кипр принадлежит Турции, но турки-киприоты сильно отличаются от тех турков, которые живут в Анталии. На лицо явное смешение народов, так как Южный Кипр принадлежит Греции. Спокойные, доброжелательные люди, не ломящие цены и не избалованные туристами. Отели с концепцией для семейного отдыха! В отелях европейский сервис, натуральная кухня! Вас порадует отличная
натуральная кухня из природных продуктов.
Широкие песчаные пляжи, мягкий средиземноморский климат! Море чистое, прозрачное. Отсутствие массового потока туристов из стран СНГ! Шикарные казино при отелях! В них съезжается весь мир: жители Европы, Америки, Китая, Японии, Ирана.
Айнагуль ТЕМИРБЕКОВА рассказывает про отличное наземное обслуживание.
- Знаешь, иногда туристы жалуются, что гиды им хамят, забывают их в отеле, - делится директор “Онур Трэвел”, – у нас такого нет. Наши партнеры, которые встречают людей, купивших у нас тур, очень профессионально относятся к своему делу. Помогут, покажут, проведут индивидуальную экскурсию. Кстати, и трансфер на всем протяжении маршрута будет индивидуальным.
- У уральцев в этом году появилась уникальная возможность открыть для себя Северный Кипр, так как этот курорт набирает обороты, путевки в будущем могут стоить дороже, – рассказывает Айнагуль, – сейчас мы предлагаем комбинированные туры Анталия – Северный Кипр. Вы можете сначала отдохнуть в привычной Анталии, а после полететь открывать для себя Северный Кипр.
Не пропустите уникальную возможность увидеть все это своими глазами! Это вполне доступно и реально!
Ну что же, подведем итоги. Жизнь – это сумма впечатлений, накопленных с годами. “Онур Трэвел” предлагает эксклюзивную возможность пополнить их за весьма доступную цену. Да и потом… На отдыхе не экономят, не правда ли?
