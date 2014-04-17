Фото с сайта gazeta.a42.ru Фото с сайта gazeta.a42.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу пожаротушения. По словам старшего инженера ГУ "Служба пожаротушения и аврийно-спасательных работ" Айымжан ЛУКПАНОВОЙ, сообщение о пожаре поступило 16 апреля в 16.25. - В районе 2 дачного поселка горела сухая трава и мусор, - говорит Айымжан ЛУКПАНОВА. - В результате из-за погодных условий огонь перекинулся на дачные дома. Сгорело 4 дачных дома и сухая трава на площади 2 га. Дознаватели, работавшие на месте пожара, предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В данный момент устанавливаются владельцы домов и виновные в пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники 1 специальной пожарной части и спецотряд областной службы пожаротушения.