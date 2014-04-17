- Признаны виновными в совершении преступления ЖАНГАЛИЕВ и УМАРОВ по ст. 176 ч. 3 п. б, г УК РК - "Хищение вверенного им чужого имущества" и 310 ч. 2 УК РК - «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности». По 310 ч. 2 ЖАНГАЛИЕВ был освобожден от уголовной ответственности в соответствии со ст. 69 с истечением срока давности, поскольку преступление относится к категории малой тяжести и совершено в 2010 году. По ст. 176 ч. 3 УМАРОВ признан виновным. В 2010 году подсудимые, вступив между собой в предварительно преступный сговор, в ходе инвентаризации сельскохозяйственных земель по ЗКО и городу Уральск совершили хищение денежных средств на сумму 15 млн. 400 тыс. тенге, в совершении этих преступлений они признаны виновными, - сообщила. Суд приговорил ЖАНГАЛИЕВА и УМАРОВА к наказанию в виде 3 лет условного заключения с лишением права занимать руководящую должность на срок 4 года. Напомним, на прениях сторон 10 апреля прокуроры утверждали, что вина подсудимых полностью доказана, и просили суд приговорить подсудимых к пяти годам лишения свободы условно каждого, с лишением права занимать руководящую должность в течение 4 лет. Однако подсудимые свою вину не признали, и попросили суд оправдать их, а дело прекратить.