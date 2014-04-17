Стоит отметить, что Турецкая сторона имеет большой опыт в этой сфере, это строительство индустриальной зоны в Турции в районе Иккетели, где работают порядка 300 тысяч человек, строительство в федеративной демократической Республике Эфиопии индустриальной зоны, где будет проживать и работать 1 млн человек. Гости отмечают высокий потенциал региона, так как в области сосредоточено машиностроение и нефтегазовый сектор. Это будет способствовать интенсивному строительству индустриальной зоны и в целом развитию региона. - Как известно, во всем мире в этих индустриальных зонах производится весь ассортимент товаров народного потребления: от пуговиц до запчастей для мерседеса. Индустриальные зоны - это мед для инвесторов - готовая инфраструктура всегда влечет за собой инвестиции, - говорит заместитель акима области Марат КАРИМОВ. В настоящее время стороны ищут потенциальное место для строительства объекта. Если стороны договорятся, строительство может начаться уже в следующем году.