Иллюстративное фото с сайта www.severinform.ru Иллюстративное фото с сайта www.severinform.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам замначальника следственного управления ДВД Магауи КУРМАШЕВА, ЧП произошло возле ночного клуба «Арман» в Аксае. Сам конфликт произошел внутри ночного клуба на танцполе. Один молодой человек задел проходящего мимо парня плечом. Из-за этого завязалась потасовка, они вышли на улицу с друзьями, чтобы выяснить отношения. Завязалась драка, в ходе которой несовершеннолетний студент 1996 г.р. ударил другого ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован в ЦРБ парень был доставлен с колото-резаной раной брюшной полости, колото-резаной раной грудной клетки и левой поясничной области. 15 апреля он скончался. — Подозреваемый в убийстве был задержан 16 апреля, — рассказал Магауия КУРМАШЕВ. — Сейчас он находится в ИВС. Завтра, 18 апреля, в суде будет рассматриваться санкция на арест подозреваемого. Стоит отметить, в ночном клубе «Арман» в 2009 году уже было совершено тройное убийство. Предприниматель Сергей Камышанский в ходе возникшей ссоры застрелил 3 граждан России и ранил одного.