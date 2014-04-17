Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 апреля, в день посадки леса в Казахстане, уральцы будут высаживать деревья. Акимат города приглашает к участию всех желающих, внести свой весомый вклад в улучшение облика областного центра ЗКО. К акции озеленения города уже подключились местные предприниматели, которые приобретают саженцы элитных пород хвойных деревьев и дарят их городу. Тот, кто давно не бывал в Уральске, удивится сейчас, сколько стало елей, украсивших площади, скверы и городские улицы. Некоторые предприниматели высадили их даже у своих офисов, магазинов и ресторанов, облагородив свою территорию и добавив красоту городу. - На весенний период запланировано высадить по городу более 5 тысяч саженцев разных пород деревьев. Надеемся, что таким усилиями городских властей к Уральску вернется былая слава самого зеленого города Казахстана, - рассказал замдиректора по озеленению МГК ДЭП Лукпан УТЕБАЛИЕВ. В рамках предстоящего субботника, на котором планируется высадить порядка 400 саженцев, западноказахстанскими бизнесменами приобретено 250 саженцев елей высотой от 2 до 2,5 метров. Они будут высажены силами трудовых коллективов, работниками госорганов и всех желающих горожан вдоль проспектов и улиц, в скверах города. Областные департаменты и управления планируют украсить разделительную полосу по улице Курмангазы, правоохранительные органы - сквер возле ТЦ «Атриум». Депутаты городского маслихата тоже внесут свой вклад в озеленение, сотрудники ТОО «Алимбек» хотят высадить полсотни елей, а «Тойота-Центр» и того больше. Кстати, акимат выделяет саженцы и уральским журналистам, чтобы и они имели возможность посадить свое дерево. Поэтому в субботу, 19 апреля, к 9.00 утра приглашаются все представители СМИ желающие принять участие в озеленение родного города. Им выделен участок по проспекту Достык-Дружбы напротив кинотеатра имени Гагарина. Работники ДЭПа уже приготовили ямы под саженцы.