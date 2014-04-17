«Прямая линия» с Путиным. Коротко о главном (ОБНОВЛЕНО)
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости В эфире государственных телеканалов и радиостанций проходит «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. «Лента.ру» почти в режиме реального времени публикует наиболее интересные и ключевые, на взгляд редакции, ответы главы государства на вопросы народа. О санкциях Запада «Наверное, такая попытка предпринимается — сделать меня главным объектом санкций». В ответ на вопрос журналистов о людях, также попавших в санкционный список Запада, введенный в связи с событиями в Крыму, Путин признал, что среди них есть его друзья. «Что касается этих людей, да, это мои хорошие знакомые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы — некоторые из них еще до того, как мы были знакомы. Например, господин Тимченко бизнесом занимался с начала 90-х годов. По-моему, предыстория хорошо известна. Они, конечно, если по-серьезному говорить, абсолютно никакого отношения к Крыму не имеют. Просто никакого». О присоединении Аляски «У нас северная страна — 70 процентов нашей территории относятся к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска — это разве южное полушарие? Тоже холодно там. Давайте не будем горячиться. Придется им там "северные" платить, надо будет считать бюджетные расходы». О российских нефти и газе «Европейские страны где-то на 34-35 процентов своего газового баланса закрывают поставками из России. Можно ли вообще прекратить закупки российского газа? На мой взгляд, невозможно. Можно ли вообще прекратить поставки? Это, на мой взгляд, совершенно нереально. Только в ущерб себе, через кровь можно, но я представить себе такого не могу». Говоря о нефтяном рынке, Путин отметил, что попробовать навредить России в этой сфере может только Саудовская Аравия, но это невыгодно ей самой. О расширении НАТО «Страха у нас нет — ни у меня нет, ни у кого не должно быть. Но мы должны исходить из реалий. Необходимо трезво оценивать ситуацию относительно дальнейшего расширения альянса. ... Мы должны предпринимать какие-то ответные шаги. ... Мы сами всех задушим, что вы так боитесь?» О высказываниях Тимошенко «Госпожа Тимошенко, я знаю лично ее хорошо, хоть и призывает расстреливать русских из атомного оружия, я думаю, что это сделано, скорее всего, в ходе какого-то эмоционального срыва». О разрешении Совфеда использовать российские войска на Украине «Я напоминаю, что Совет Федерации РФ предоставил президенту право использовать Вооруженные силы на Украине. Очень надеюсь на то, что мне не придется воспользоваться этим правом и что политико-дипломатическими средствами нам удастся решить все острые, если не сказать острейшие, проблемы сегодняшнего дня в Украине. Мы должны сделать все, чтобы помочь этим людям (жителям восточных областей Украины) защитить свои права и самостоятельно определить свою судьбу. Вот за это мы и будем бороться». О новой власти на Украине «Как только Янукович выехал из Киева и вывел подразделения МВД из столицы, захватили здание администрации президента и правительственные здания, совершили госпереворот в полном, классическом смысле этого слова. Зачем это было сделано, зачем надо было действовать так непрофессионально, так глупо, и ввергнуть страну в то состояние, в котором она находится, — не понимаю. И ответа ни у кого нет». О бойцах «Беркута» «Бойцы «Беркута» честно и достойно исполняли свой служебный долг — это вызывает уважение. Но в конечном итоге то, что с ними произошло, и как поступают с бойцами сейчас в Киеве — это аукнется для самого украинского государства. Потому что нельзя ни унижать, ни ставить на колени бойцов, которые защищают интересы государства». О Януковиче «Что касается Виктора Федоровича (Януковича), то он исполнял свой долг так, как считал возможным и нужным. Я с ним говорил неоднократно и в ходе кризиса, и после того как он оказался в РФ, в том числе говорили и о возможности применения силы. Можно к этому относиться как угодно, но суть его ответа заключалась в том, что, как он мне сказал: "Неоднократно думал над необходимостью применения силы. Рука не поднялась подписать приказ о применении силы против своих граждан"». Отвечая на вопрос о том, как бы он поступил на месте Януковича, Путин заявил о своей абсолютной преданности государству. «Всегда человек принимает решение в критической ситуации, исходя из всего жизненного опыта и ценностных установок. Вы знаете, что мое первое место работы было во внешней разведке, и нас там воспитывали определенным образом. И это воспитание заключалось в абсолютной преданности своему народу и государству». О «вежливых людях» «В разговорах с иностранными коллегами и я не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан, и поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они сейчас развиваются в Юго-Восточной Украине. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. ... Имейте в виду, что в Крыму находилось свыше 20 тысяч военнослужащих, хорошо вооруженных. Там только одних систем С-300 38 пусковых установок, и склады с вооружением, и эшелоны боеприпасов. Нужно было оградить людей даже от возможности применения этого оружия в отношении гражданских лиц». О присоединении Крыма «Россия никогда не планировала никаких аннексий, никаких военных действий в Крыму, никогда. Наоборот, мы исходили из того, что мы будем строить наши межгосударственные отношения с Украиной исходя из сегодняшних геополитических реалий. Но мы также всегда думали и надеялись на то, что наши люди, русские, русскоязычные граждане Украины будут проживать в комфортных для себя условиях и комфортной обстановке и не будут никак притесняться». При этом, по словам Путина, действия российских силовиков в Крыму не готовились заранее, но были в высшей степени профессиональными. О ситуации на юго-востоке Украины Президент назвал чушью заявления Запада и Киева, что на востоке Украины якобы находятся подразделения российских войск и инструкторы из РФ. «Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане. И самым лучшим доказательством этому является то, что люди, что называется, в прямом смысле слова сняли маски». Путин также осудил использование властями Украины танков и авиации против мирных жителей страны. «Вместо того чтобы осознать, что происходит нечто неладное в украинском государстве и предпринять попытки к диалогу, они начали еще больше угрожать силой и дошли до того, что двинули на гражданское население танки и авиацию. Это еще одно очень серьезное преступление киевских сегодняшних властителей». Об отношениях с Украиной «Все мы находимся под гнетом определенных эмоций, но если мы любим друг друга и уважаем, то мы должны найти способ понять друг друга. Я думаю, что в рамках одной семьи это проще сделать, чем в рамках государств. Но даже в рамках межгосударственных отношений, уверен, мы найдем взаимопонимание с Украиной и мы друг от друга никуда не денемся. Надеюсь, что и на Украине придет понимание того, что иначе в Крыму Россия поступить не могла».