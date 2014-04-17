Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Подписан закон, который разрешает продажу в Казахстане "блатных" номеров и вводит новые водительские удостоверения. Документ усиливает ответственность почти по всем видам нарушений в области дорожного движения. Глава государства подписал закон "О дорожном движении", направленный на установление правовых основ и общих условий функционирования дорожного движения и обеспечения его безопасности в Казахстане, сообщила пресс-службе президента. Законом предусматривается обязанность водителя и пассажира не покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения, передает ИА "Новости-Казахстан". Документ предусматривает введение новых образцов водительских удостоверений, которые будут иметь семь категорий и шесть подкатегорий. Существующие водительские удостоверения будут действовать до срока их окончания. С вступлением в силу данного закона впервые в Казахстане будут регистрировать все транспортные средства, которые могут развивать скорость свыше 50 километров в час - это мопеды, квадроциклы, мотоциклы. К управлению таким транспортом будут допущены граждане республики, достигшие 16 лет. Усиливается ответственность практически по всем составам правонарушений в области дорожного движения. Но, вместе с тем, в законе прописано снижение размера штрафа на 50% в случае его уплаты на месте совершения административного правонарушения, либо в течение суток с момента его наложения, в случае его уплаты в течение 7 дней на 30%. Также вводится административная ответственность за нарушение правил стоянки, остановки, в местах, отведенных для инвалидов. С принятием закона, водитель, трижды уличенный в разговоре по мобильному телефону при управлении автомобиля, будет лишаться права управления на полгода. Кроме того, документ  законодательно урегулирует продажу так называемых "блатных" номерных знаков (государственные знаки повышенного спроса). Закон также конкретизирует основания и порядок запрета эксплуатации транспортных средств, требования обеспечения безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также основания запрета выпуска транспортных средств на линию и допуска к управлению транспортных средств водителей.