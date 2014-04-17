Иллюстративное фото с сайта you-planet.ru Иллюстративное фото с сайта you-planet.ru В Атырауской области области ПК «Амангельды» на тоне «Золотенок» выловлена самка белуги весом 230 кг, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным Жайык-Каспийской бассейновой межобластной инспекции рыбного хозяйства (рыбоохрана), всего с начала весенней путины на тоневых участках реки Жайык выловлено 33 рыбы осетровых пород - это белуга, осетр, севрюга общим весом 1112 кг. Все рыбы осетровых пород доставляются на Урало-Каспийский осетровый завод для получения молоди и последующего его выпуска в естественную среду обитания. Ежегодно на двух осетровых заводах региона в год выращивают до 5 млн мальков.