Сегодня, 17 апреля, на перекрестке проспекта Абулхаир хана и улицы С. Тюленина произошло ЧП. По словам очевидцев, в районе 11:30 утра возле светофора остановился джип. К машине подошла группа парней, завязалась потасовка. Очевидцы слышали хлопки, после чего машина покинула место происшествия. Двое парней погнались за автомобилем и начали кидать в него камнями, но догнать не смогли. Представители правоохранительных органов, работающие на месте происшествия, от комментариев отказались. В дежурной части ДВД пояснили, что никакой перестрелки не было, было простое хулиганство, виновные устанавливаются.