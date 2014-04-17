Фото: Павел Головкин / AP Фото: Павел Головкин / AP Американское информационное агентство Associated Press прервало трансляцию «прямой линии» Владимира Путина, после того как российский политик Ирина Хакамада начала задавать президенту вопрос о США. Эфир прервался на моменте, когда Хакамада начала говорить президенту о сумме, которую США выделяют на украинские выборы. Об этом сообщила SaveFrom.net телекомпания Russia Today в своем видеоблоге на YouTube. В частности, Хакамада поинтересовалась, может ли Россия предложить такой вариант, при котором будет найдет компромисс между США и Россией в связи с ситуацией на Украине. «США дают Украине один миллиард долларов на то, чтобы 25 мая прошли выборы. Российская сторона настаивает на том, что в начале должен пройти референдум по регионализации или созыв конституционного совещания по формированию новой конституции Украины — и только после этого выборы. Я уверена, что если обе стороны будут продолжать настаивать на такой позиции, то война захлестнет все постсоветское пространство», — отметила она. Отвечая на вопрос, Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с США и будет все делать для того, чтобы это доверие было восстановлено. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, а также российские парламентарии пытаются использовать любую возможность, чтобы объяснить позицию России на Западе, но эта информация наталкивается на стену цензуры.