Премьер-министр Казахстана Карим Масимов подписал постановление правительства о переносе дней отдыха в майские праздники, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьера. "В целях создания благоприятных условий для отдыха трудящихся и рационального использования рабочего времени дни отдыха перенесены с воскресенья 4 мая на пятницу 2 мая 2014 года, а также с воскресенья 11 мая на четверг 8 мая 2014 года", - говорится в сообщении. Таким образом, казахстанцы отдохнут с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Согласно постановлению,  организациям, которые обеспечены трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами для выпуска необходимой продукции, оказания услуг, включая финансовые, а также ввода в действие объектов строительства, предоставляется право производить по согласованию с профсоюзными организациями работу 2 и 8 мая 2014 года. Напомним, в мае казахстанцы отмечают три праздника: 1 мая - День единства народа Казахстана, 7 мая - День защитника Отечества и 9 Мая - День Победы.