- От дальнейшего судебно-медицинского освидетельствования пострадавшие отказались. На данный момент все трое пострадавших находятся дома. Как они договорились о примирении, сказать не могу. Завтра дело передаем в административный суд на рассмотрение, - рассказал Талгат АХАЕВ. Напомним, 6 апреля автомашина «Тойота Камри» наехала на трех пешеходов, среди которых была 9-летняя девочка с мамой, а также 20-летняя девушка. Всех троих доставили в больницу, после осмотра девочку и молодую девушку отпустили домой, а женщину госпитализировали. Машина с номерным знаком «030» с места происшествия скрылась. Позже данную автомашину задержали по улице А.Молдагуловой, напротив магазина «Анвар». За рулем находился замакима Теректинского района. Согласно заключению медицинской экспертизы, БРАЛИЕВ управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Однако факта наезда на пешеходов он не признавал. По словам заместителя начальника УАП ДВД, БРАЛИЕВА привлекут к административной ответственности по двум статьям 467-3 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и совершение ДТП» и ст. 469 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Машина Абзала БРАЛИЕВА будет находиться на штрафстоянке до решения суда.