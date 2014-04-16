Иллюстративное фото с сайта telegrafist.org
Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на палату предпринимателей Актюбинской области.
Руководство сервисной нефтяной компании ТОО «Батыс-Мунай», занимающейся капитальным ремонтом и бурением нефтяных и газовых скважин в Западном Казахстане, обратилось в палату предпринимателей Актюбинской области за помощью. Поводом для обращения стали результаты внеплановой налоговой проверки деятельности ТОО, с которыми руководство «Батыс-Мунай» не согласилось.
Ранее компания подала жалобу на действия инспекторов налогового департамента по Актюбинской области в суд. Материалы судебной тяжбы рассмотрены членами совета по защите прав предпринимателей, действующего при Палате предпринимателей Актюбинской области.
- Специалисты налогового департамента утверждают, что наша компания якобы не завозила и не использовала в своей деятельности дизельное топливо, без которого, как известно, буровое оборудование не работает. Основанием для этого послужило то, что в ходе проверки «Батыс-Мунай» предоставило товарно-транспортные накладные наших поставщиков неустановленного образца, хотя в законе определенных требований к данному документу нет, и форма ТТН на сегодняшний день законом не утверждена, - сообщил детали дела генеральный директор компании Чэнь ЦЗЮНЬ
. - В результате «Батыс-Мунай» ожидает выплата налогов с учетом пени и административного штрафа на сумму порядка 700 миллионов тенге, что повлечет за собой банкротство компании.
Представители товарищества считают, что во время проверки было допущено множество нарушений.
- ТОО действует на территории области с 2001 года и перечисляет в бюджет около 1 млрд тенге налогов ежегодно. В результате банкротства нашего ТОО свыше 700 работников лишатся стабильного заработка, еще почти 100 наших подрядчиков могут остаться без объема работ. Мы не просим защиты, мы просим содействия в справедливом рассмотрении данного дела и недопущении банкротства крупного предприятия области, - заключил Чэнь ЦЗЮНЬ.
В свою очередь, эксперты палаты предпринимателей изучив материалы, пришли к выводу, что механизм назначения внеплановой комплексной налоговой проверки соответствует требованиям закона. Однако они считают необходимым детально изучить приведенные налоговым органом факты, послужившие основанием для назначения данной проверки.
- Что касается вопроса правильности доначисления налогов, то на наш взгляд, это неправомерно и не соответствует требованиям Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежей в бюджет, - высказался эксперт РПП Мирлан БИСЕНГАЛИЕВ
.
Выслушав стороны, члены Совета единогласно поддержали предпринимателя в части неправомерных действий Налогового департамента Актюбинской области по доначислению налогов, пени и административного штрафа на общую сумму свыше 700 млн тенге, а также приняли решение дополнительно изучить документы, послужившие основанием для назначения внеплановой проверки.