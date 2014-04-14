Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru На прошлой неделе на мобильный телефон жителя поселка Аксай (пригород Атырау) позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что его сын-студент задержан полицейскими по подозрению в совершении уголовного преступления. Для его освобождения требуется две тысячи долларов США, которые нужно принести в условленное место. Об этом сообщает «Мунайлы Астана» со ссылкой на руководителя пресс-службы областного департамента внутренних дел Гульназиру МУХТАРОВУ. - Родители позвонили своему сыну, но его телефон был отключен. Это потом выяснится, что тот находился на занятиях. Почувствовав неладное, родители обратились к полицейским. И с этого момента потерпевший действовал по указанию оперативников криминальной полиции городского УВД, - рассказала МУХТАРОВА. После очередного звонка неизвестный мужчина указал, что две тысячи долларов нужно бросить в мусорный бак, расположенный на одной из улиц Атырау. В указанное место был положен пакет, в котором находился муляж пачки долларов. За «деньгами» пришел молодой парень, который был задержан. Им оказался житель города 1990 года рождения. Он дал признательные показания, что действовал по указанию старшего брата 1987 года рождения, который отбывает срок заключения в исправительной колонии Мангистауской области. Выяснилось, что задержанный возле мусорного бака парень в марте-апреле уже шесть раз забирал деньги в условленных местах и отправлял деньги на банковский счет, который ему указывал его старший брат. Молодой человек отпущен под подписку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 177 УК РК «Мошенничество». Сотрудники криминальной полиции УВД города Атырау выехали в Мангистаускую область в исправительную колонию, где отбывает срок заключения один из подозреваемых, для проведения оперативно-следственных действий, - рассказала Гульназира Мухтарова.