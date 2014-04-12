Неизвестные люди напали на охранников компании - пострадали двое мужчин, дежурившие в эту ночь. - К нам их привезли сотрудники скорой помощи в 6:55. У одного из мужчин мы обнаружили ушибленную рану головы, порез руки и ушиб предплечья, У второго только ушиб головы. Мы оказали им первую медицинскую помощь, - рассказал. В настоящий момент двух пострадавших отпустили домой. На месте совершения нападения работает следственно-оперативная группа. По некоторым данным, в офисе пропала крупная сумма денег. Директор предприятия, депутат городского маслихата, Хайдар КОЩАНОВ от комментариев отказался, ссылаясь на то, что находится в командировке, и сам еще не владеет точной информацией.